Von der Leyen als EU-Kommissionschefin wiedergewählt. Ein breites Bündnis von Konservativen, Liberalen und Sozialdemokraten, zu dem kurz vor knapp auch die Grünen stoßen, verhilft Ursula von der Leyen zu ihrer zweiten Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission. Nur die deutschen FDP-Politiker stellen sich ins Abseits. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Mit der Wahl von der Leyens zeigt sich Europas erfreuliche demokratische Normalität (SZ Plus)

Deutsche Rüstungsbranche will sich vor dem Kreml schützen. Seitdem bekannt wurde, dass Putin einen Anschlag auf Rheinmetall-Chef Papperger geplant hat, ist klar: Auf den Todeslisten des Kreml stehen inzwischen auch die Konzernchefs von deutschen Rüstungsunternehmen. Die bereits hohen Sicherheitsstandards würden jetzt noch einmal angepasst, heißt es. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland steht vor einer Krise im Wohnungsbau. Die Zahl der Baugenehmigungen sinkt im Mai erneut um ein Viertel im Vergleich zum Vorjahresmonat, ein Ende des Rückgangs ist nicht absehbar. Die weiter hohen Bauzinsen und strenge Auflagen verschrecken Investoren. Mittlerweile sei eine Zinsstütze für viele Bauwillige die einzige Möglichkeit, überhaupt noch den Traum vom Eigenheim anzugehen, heißt es aus der Branche. Zum Artikel

Die Vorzeigefirma Baywa ist in die Existenzkrise geraten. Noch vor einem Jahr feiert die Bayerische Warenvermittlung ihren 100. Geburtstag. Heute steckt sie in einer existenziellen Krise: Nach einem starken Expansionskurs hat das Unternehmen bis zu sechs Milliarden Euro Schulden. Die zuletzt stark gestiegenen Zinsen sind eine enorme Belastung. Dazu kommt: Der geplante Verkauf des Handelsgeschäfts mit Solarpaneelen und Wechselrichtern ist bislang nicht zustande gekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij fordert Abschuss russischer Raketen durch den Westen. Der ukrainische Präsident drängt Verbündete, russische Raketen und Drohnen über der Ukraine direkt abzufangen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat einen ähnlichen Vorschlag vergangene Woche zurückgewiesen. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Was sonst noch wichtig war: