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Verlust des Flüchtlingsstatus„Ich nehme natürlich wahr, dass die syrische Community nervös wird“

Lesezeit: 3 Min.

Seit dem Sturz des Assad-Regimes kommen sehr viel weniger Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland. Welche Perspektiven haben diejenigen, die schon da sind?
Seit dem Sturz des Assad-Regimes kommen sehr viel weniger Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland. Welche Perspektiven haben diejenigen, die schon da sind? Boris Roessler/dpa

Müssen Hunderttausende Geflüchtete wegen des Machtwechsels in Syrien Deutschland bald verlassen? Der Leiter der Ausländerbehörde Hannover erklärt, wer Chancen hat zu bleiben.

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Die Bundesregierung sagt, es müssen perspektivisch mehr Syrerinnen und Syrer in ihr Herkunftsland zurückkehren. Mehr als 900 000 Menschen mit syrischer Staatsbürgerschaft leben in Deutschland. Mehr als 500 000 von ihnen haben eine Aufenthaltserlaubnis, weil sie nach einem Asylverfahren einen Schutzstatus erhalten haben. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat anfangen, diese Fälle zu überprüfen. Was bedeutet das in der Praxis? Ein Gespräch mit Ingo Dietz, Leiter der Ausländerbehörde in Hannover.

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