Kaum war Syriens Diktator Baschar al-Assad gestürzt, setzte in einigen EU-Ländern ein Wettrennen darum ein, wie schnell man syrische Flüchtlinge loswerden kann. Jens Spahn (CDU) winkte mit dem Scheckbuch, er stellte 1000 Euro Rückkehrgeld und einen Charterflug nach Syrien in Aussicht. Österreich kündigte gar einen Abschiebeplan für syrische Flüchtlinge an. Derzeit leben etwa 100 000 Syrer in Österreich. 974 000 sind es in Deutschland.