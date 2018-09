20. September 2018, 18:57 Uhr Syrienkonflikt Gesprächsbedarf

Nach dem Abschuss eines russischen Flugzeugs mit 15 Toten verhandeln israelische Generäle in Moskau über Einsätze in Syriens Luftraum.

Von Moritz Baumstieger

Als General Amikam Norkin am Donnerstagmorgen nach Moskau aufbrach, lautete seine Mission noch: erklären, erklären, erklären. Norkins oberster Dienstherr, Israels Premier Benjamin Netanjahu, hatte Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag in einem Telefongespräch Aufklärung zugesagt. Die von Norkin geleitete Delegation aus Offizieren und Geheimdienstlern sollte in Moskau offenlegen, wie und warum genau Israel am Montag jenen Angriff flog, der in letzter Konsequenz dazu führte, dass Syriens Luftabwehr eine russische Maschine mit einem israelischen Jet verwechselte und abschoss.

Als Luftwaffenkommandant Norkin mittags in Moskau eintraf, dürfte sein Auftrag bereits deutlich umfangreicher geworden sein: Russlands Marine und Luftwaffe hatten am Vormittag mit groß angelegten Operationen rund um die Insel Zypern begonnen und angekündigt, den Luftraum und Abschnitte des Mittelmeeres bis kommenden Mittwoch für Flug- und Schiffsverkehr zu sperren. Von Zyperns Ostspitze sind es gerade mal 100 Kilometer bis zur syrischen Küste - Moskau hat wohl schon jene Maßnahmen in Gang gesetzt, die Vizepremier Juri Borisow nach dem Vorfall vom Montag angekündigt hatte: unter anderem die Installation neuer Abwehrsysteme zur See und an der Luftwaffenbasis Khmeimim in Syrien.

General Norkin wird deshalb in Moskau nicht nur erklärt haben, was ohnehin schon in israelischen Medien zu lesen war: Dass seine Piloten am Montag einen Komplex bei Latakia mit Jets und Raketen angegriffen haben, in dem sich nach Geheimdienstinformationen Präzisions-Lenktechnik für Raketen befand. Am Donnerstag veröffentlichte Sattelitenbilder zeigten, dass das Gebäude bis auf die Grundmauern zerstört wurde. Iranische Kräfte sollen es als Zwischenlager genutzt haben, um das Gerät später zur Schiitenmiliz Hisbollah in den Libanon zu schmuggeln.

Im Anschluss an seinen Vortrag wird Norkin nun detailliert nachgefragt haben, wie sich die neuen russischen Abwehrsysteme auf die Bewegungsfreiheit seiner Jets auswirken - eine Frage, die Jerusalem als überlebenswichtig einschätzt. Netanjahus Regierung sieht Iran als derzeit größte Bedrohung und will um jeden Preis verhindern, dass sich dessen Kräfte in Syrien festsetzen. Die von Teheran zur Unterstützung von Syriens Machthaber Baschar al-Assad entsandten Milizen bauen Stützpunkte für sich und die iranische Armee in Syrien auf, errichten Munitions- und Raketenfabriken, versorgen die libanesische Hisbollah.

Israels Armee hat kürzlich entgegen der von ihr sonst gepflegten Verschwiegenheit erklärt, seit Anfang 2017 über 200 Angriffe auf iranische Ziele in Syrien geflogen zu haben. Bisher verliefen diese Operationen reibungslos - zumindest, was die Koordination mit den Russen angeht, die den syrischen Luftraum seit ihrem Eingreifen in den Bürgerkrieg kontrollieren. Nur wenige Tage, nachdem im Herbst 2015 die ersten russischen Jets in Khmeimim gelandet waren, reiste Netanjahu zu Putin, der im syrischen Bürgerkrieg zwar auf derselben Seite wie Iran steht, aber kein großes Interesse daran hat, dass ihn Teheran beim Ringen um die Nachkriegsordnung ausstechen wird. Sie vereinbarten damals, dass Israel Operationen gegen iranische Ziele in Syrien über eine Hotline ankündigen wird - und zwar von russischstämmigen Offizieren, um sprachliche Missverständnisse auszuschließen.

Am Montag, so ist zu hören, sei die Information aus Israel jedoch äußerst spät erfolgt. Putin selbst spricht zwar mittlerweile von einer "Verkettung unglücklicher Umstände", Berichten zufolge erwägt er aber, zumindest den Luftraum um seine Basis Khmeimim künftig zu sperren. Jerusalem befürchtet, dass Iran dies für Waffentransfers nach Libanon ausnutzen könnte - die laut dem Hisbollah-Führer ohnehin schon längst erfolgreich waren: Israel könne gegen dem Schmuggel unternehmen, was es wolle, sagte Hassan Nasrallah am Donnerstag in einer Ansprache. Doch seine Gruppe sei längst im Besitz von Präzisionslenkwaffen.