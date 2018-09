7. September 2018, 18:56 Uhr Syriengipfel Erdoğan fordert Waffenstillstand

Iran, Türkei und Russland beraten ohne Ergebnis zur Idlib-Offensive.

Russland, die Türkei und Iran haben sich bei einem Gipfel in Teheran nicht auf ein gemeinsames Vorgehen zur bevorstehenden Offensive der syrischen Regierung auf die Rebellen in Idlib einigen können. In einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung war keine Rede von konkreten Maßnahmen. International wird eine humanitäre Katastrophe befürchtet, weil eine Offensive in der letzten noch von Rebellen gehaltenen syrischen Provinz auch rund drei Millionen Zivilisten treffen würde.

Die drei Präsidenten Wladimir Putin, Hassan Ruhani und Recep Tayyip Erdoğan ließen eine eher vage gehaltenes Papier veröffentlichen. In ihm hieß es, man sei weiterhin entschlossen, Zivilisten zu schützen und die humanitäre Situation zu verbessern. Man wolle gemeinsam die Operationen gegen Terroristen fortsetzen, die mit al-Qaida oder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbunden seien.

Die drei Staatschefs hatten bei dem Treffen in Irans Hauptstadt ihre Standpunkte ausgetauscht. Sie schienen sich jedoch nicht einander anzunähern. Erdoğan beharrte auf einer Waffenruhe. Demgegenüber bestanden das mit dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad verbündete Russland und Iran darauf, die Terroristen weiter zu bekämpfen. Erdoğan hatte angekündigt, es würden weitere Treffen von Abgesandten der drei Länder folgen.

Das syrische Regime will das letzte große Gebiet in Hand der Rebellen zurückerobern. Die Provinz Idlib grenzt an die Türkei, Ankara befürchtet, dass nach Beginn der Offensive viele Flüchtlinge versuchen werden, über die Grenze zu gelangen. Die Fluchtbewegungen hätten schon angefangen, warnte Erdoğan.

Kurz vor Beginn des Treffens in Teheran hatte die Luftwaffe Russlands nach Angaben von Aktivisten erneut Stellungen von Rebellen und Dschihadisten in der Provinz Idlib bombardiert. Die Kampfflugzeuge hätten Verteidigungsstellungen der Dschihadisten-Allianz Hayat Tahrir al-Scham und der islamistischen Rebellengruppe Ahrar al-Scham bei Hobait im Südwesten von Idlib angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit. Zwei Menschen seien getötet, 18 verletzt worden.

In der Provinz Idlib, in die sich mehrere Zehntausend Rebellen und Dschihadisten zurückgezogen haben, leben rund drei Millionen Menschen, viele sind Binnenflüchtlinge aus anderen Teilen Syriens. Die UN, Hilfsorganisationen und mehrere Regierungschefs warnten eindringlich vor einer humanitären Katastrophe. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten durch Kämpfe dort 800 000 Menschen vertrieben werden, unter ihnen viele, die sich gerade erst notdürftig eine Existenz aufgebaut hatten. Bereits jetzt sei die Lage in Idlib düster, teilte Moutaz Adham mit, der Landesdirektor der humanitären Organisation Oxfam in Syrien. Auch, weil sich die Einwohnerzahl in der Region durch die Binnenflüchtlinge ungefähr verdoppelt habe, werde die Wasserversorgung schwierig, genau wie die Bereitstellung von Hilfsgütern und Notunterkünften.