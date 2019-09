Irans Präsident Hassan Rohani war schon seit 16 Stunden in der Stadt, da traf auch Wladimir Putin in Ankara ein. Wer zuletzt kommt, der hat die größte Macht. Die Türkei war am Montag Gastgeber für einen Dreiergipfel zum nicht enden wollenden Krieg in Syrien. Russland hat zuletzt ermöglicht, dass der syrische Diktator Baschar al-Assad wieder den größten Teil des Territoriums kontrolliert, auch Iran ist ein Verbündeter Assads.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte dagegen von Anfang an auf ein Syrien ohne Assad gesetzt, die Türkei hat mehrere Rebellengruppen unterstützt. Sie ist aber mit ihrem Ziel eines Regimewechsels gescheitert. Erdoğan geht es nun vor allem darum, die nächste große Flüchtlingswelle abzuwehren, die Türkei hat schon 3,6 Millionen Syrer aufgenommen.

Deshalb sollte bei dem Gipfel vor allem die Situation in der immer noch umkämpften syrischen Grenzprovinz Idlib im Mittelpunkt stehen. Türkische Menschenrechtsorganisationen warnten in den letzten Tagen, Camps auf der syrischen Seite der Grenze seien völlig überfüllt, Tausende Menschen lebten auf freiem Feld, schliefen unter Planen, in Zelten. Und Assads Anhänger haben bereits neue Angriffe auf die letzten Rebellen angekündigt.

Im September 2018 hatten sich Putin und Erdoğan auf eine Waffenruhe in Idlib verständigt. Doch die stärkste Kraft in der Region, die islamistische Miliz Hayat Tahir al-Scham (HTS), wollte ihre schweren Waffen nicht abgeben. Der türkische Analyst Fehim Taştekin, ein genauer Kenner der Region, sagt, die Türkei habe gedacht, sie habe genug Einfluss auf die HTS. Die Rechnung sei aber nicht aufgegangen. Assads Truppen begannen, unterstützt von russischer Luftwaffe, Ende April mit einer Offensive auf Idlib. Damaskus und Moskau sagen: "zur Terroristenbekämpfung".

Die Mehrheit der Türken sieht die syrischen Flüchtlinge inzwischen als Bedrohung

Auch unmittelbar vor dem Ankara-Gipfel habe es Angriffe durch Regimetruppen gegeben, meldete die türkische Zeitung Sabah am Montag. Etwa drei Millionen Menschen leben in Idlib, darunter viele Binnenflüchtlinge aus anderen Teilen Syriens. In einem Reuters-Interview warnte Erdoğan am Freitag, jeder Angriff auf türkische Beobachterposten in der Region werde militärisch beantwortet und könne zu einer direkten Konfrontation mit Damaskus führen.

Vor dem Dreiertreffen kamen in Ankara zuerst Rohani und Erdoğan zusammen, dann Erdoğan und Putin. Einzelheiten aus den bilateralen Gesprächen wurden zunächst nicht bekannt. Der Gipfel ist Teil des sogenannten Astana-Prozesses, in dem die drei Staaten seit 2017 um eine Konfliktlösung für das Bürgerkriegsland ringen - bislang mit wenig Erfolg.

Erdoğan steht auch innenpolitisch wegen seiner Syrien-Politik unter Druck. Nach einer jüngst veröffentlichten, von der Oppositionspartei CHP in Auftrag gegeben Umfrage sehen 73 Prozent der Türken in den syrischen Flüchtlingen mittlerweile eine "Sicherheitsbedrohung". Auch von den Anhängern der Regierungspartei AKP finden nur 51 Prozent die Syrienpolitik Ankaras "erfolgreich".

Außenpolitisch hat sich Ankara ebenfalls zwischen alle Stühle gesetzt. Die Türkei hat russische Abwehrraketen gekauft und damit US-Sanktionen provoziert. Am Wochenende wurde gemeldet, dass die zweite russische Raketenbatterie vom Typ S-400 auf einer Basis in Ankara eingetroffen sei. Erst im April sollen die Raketen aufgestellt werden, die Stationierungsorte hat die Regierung noch nicht genannt. Washington hat im Gegenzug das Nato-Land Türkei von der Produktion des Kampfjets F-35 ausgeschlossen.

Thema des Gipfels war wohl auch die von der Türkei verlangte Sicherheitszone in Nordsyrien. In dem Gebiet ist die kurdische YPG Partner der USA, "zur Bekämpfung des Islamischen Staats", wie es aus Washington heißt. Für Ankara ist die YPG "Teil der Terrorgruppe PKK". Nach diversen Einmarschdrohungen Erdoğans hatten sich Ankara und Washington im August auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt, Details blieben unbekannt. Erdoğan drohte zuletzt erneut, "bis zur letzten Septemberwoche im Osten des Euphrat" mit der Errichtung der Sicherheitszone zu beginnen, notfalls auch allein. Er wolle darüber aber noch mit Präsident Donald Trump bei der bevorstehenden UN-Vollversammlung sprechen. In der Zone sollten "mindestens eine Million" syrische Flüchtlinge angesiedelt werden, so Erdoğan.

Assad hat unterdessen eine "Amnestie" für seine geflüchteten Gegner verkündet. Sie dürfte - wie frühere - nicht viel Wirkung zeigen, schließlich tendiert die Glaubwürdigkeit des Diktators gegen null. Zum neuen Angebot Assads gehört auch: statt Todesstrafe lebenslang mit Zwangsarbeit.