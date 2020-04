Bei der Explosion eines Tanklasters in der nordsyrischen Stadt Afrin sind nach Angaben von Beobachtern mindestens 46 Menschen getötet und etwa 50 weitere verletzt worden. Nach Angaben von Aktivisten war der Lastwagen an einem Markt in der Stadt explodiert. Das türkische Verteidigungsministerium sprach auf Twitter zunächst von 40 Toten, darunter elf Kindern, und 47 Verletzten. Das Ministerium machte die Kurdenmiliz YPG und die verbotene Arbeiterpartei PKK für den Anschlag verantwortlich. Die von Kurden geprägte Region um Afrin liegt direkt an der Grenze zur Türkei. Türkische Truppen und verbündete syrische Rebellen hatten dort im Frühjahr 2018 eine Offensive begonnen und das Gebiet eingenommen. In der Vergangenheit hatte es mehrfach Anschläge in Afrin gegeben.