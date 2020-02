Bei einem Luftangriff in der nordwestsyrischen Provinz Idlib sind nach offiziellen Angaben zwei türkische Soldaten getötet worden. Zwei weitere Soldaten seien bei dem Angriff verletzt worden, meldete das Verteidigungsministerium in Ankara am Donnerstag. Der Angriff sei von syrischen "Regime-Kräften" ausgegangen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Das türkische Militär habe Vergeltung geübt. Damit dürfte die Zahl der binnen eines Monats in der Region getöteten türkischen Soldaten auf 19 gestiegen sein. Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in dem Bürgerkriegsland. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt islamistische Rebellen. Eigentlich gilt auch eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war das syrische Militär mit russischer Unterstützung aber weiter in dem Gebiet vorgerückt.