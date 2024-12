Von Raphael Geiger, Istanbul, Istanbul

Es sind Bilder, die bleiben werden. Im syrischen Hama stürzten sie am Donnerstagabend die Statue von Hafis al-Assad, dem Vater von Baschar, auch er hatte das Land schon über Jahrzehnte diktatorisch regiert. Genau hier, in Hama, ließ er in den Achtzigerjahren bei einem Massaker mehrere Zehntausend Menschen ermorden. In Syrien ist das ein Staatsgeheimnis. Eins, von dem jeder weiß.