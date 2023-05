Der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Hussein al-Kuraschi, ist laut dem türkischen Präsidenten getötet worden. Er sei "gestern im Rahmen einer Operation des türkischen Geheimdienstes in Syrien neutralisiert" worden, sagte Recep Tayyip Erdoğan am Sonntag dem Sender TRT Turk. Der Geheimdienst sei seit Langem auf al-Kuraschia Spur gewesen. Die Razzia habe in Jandaris stattgefunden, hieß es aus Syrien. Das Gebiet wurde von Sicherheitskräften abgeriegelt, von der Türkei unterstützte Rebellengruppen kontrollieren die Stadt. Die Region ist mit am schwersten von dem Erdbeben am 6. Februar betroffen. Der IS hatte Ende November den gewaltsamen Tod des damaligen Anführers mitgeteilt und al-Kuraschi zum Nachfolger erklärt.