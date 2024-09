In Syrien sind bei einem mutmaßlich von Israels Luftwaffe geflogenen Angriff auf Stellungen proiranischer Milizen mindestens 25 Menschen getötet und weitere 32 verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mit. Die syrische Staatsagentur Sana berichtete unter Berufung auf den Direktor des Nationalen Krankenhauses in Masjaf von 14 Toten und 43 teils lebensgefährlich Verletzten. Kampfflugzeuge hätten in der Nacht zum Montag Waffendepots proiranischer Milizen nahe der Stadt Hama angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Es habe mehrere Explosionen gegeben. Israel kommentiert solche Angriffe in der Regel nicht. Die israelische Armee greift in Syrien aber immer wieder Stellungen von Milizen an, die von Iran unterstützt werden, dabei werden Soldaten der Regierungstruppen sowie Milizionäre getötet. Das in der Nacht angegriffene Gebiet liege westlich von Hama und gelte als Stützpunkt für iranische Streitkräfte und proiranische Milizen, berichtete die Times of Israel. Es sei in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von Israel zugeschriebenen Angriffen gewesen. Dort befinde sich auch ein Forschungszentrum, das nach israelischen Angaben iranische Streitkräfte zur Herstellung von Präzisions-Raketen nutzten. Seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der von Iran unterstützten Hamas vor elf Monaten hat Israel seine Angriffe in Syrien verstärkt. Der jüdische Staat will verhindern, dass Iran seinen militärischen Einfluss in dem Land durch Milizen ausbaut.