Die Kämpfe um die syrische Stadt Idlib haben sie in Schutt und Asche zerlegt. Sieht so ein sicheres Herkunftsland aus?

Am späten Abend des 21. Januar ersetzte Abdullah A. sein Profilbild auf Facebook durch einen schwarzen Kreis, sein Zeichen der Trauer. Die Gerüchte, von denen ein in Syrien lebender Onkel berichtet hatte, waren wahr - das wurde A. nun im Osten Brandenburgs klar: Eine al-Qaida-nahe Gruppe aus der Rebellenregion Idlib hatte Fotos von einem Ausweis veröffentlicht, den sie bei einem getöteten Soldaten des Regimes von Machthaber Baschar al-Assad gefunden hatte. Ausgestellt am 16. Juli 2017 in Cottbus, Deutschland.

Der Inhaber des Aufenthaltstitels - "Größe: 1,70 Meter, Augenfarbe: braun, Erwerbstätigkeit: gestattet" - ist bereits der zweite Sohn der Familie A., der dem nun fast neun Jahre andauernden Bürgerkrieg zum Opfer gefallen ist. Seine Geschichte ist die eines jungen Mannes, der eine verhängnisvolle Entscheidung traf, weil seine große Liebe an strengen Asylregeln zu scheitern drohte. Gleichzeitig zeigt das Schicksal von Abdul Rahman A., dass Syrien noch immer das Gegenteil eines sicheren Herkunftslandes ist, auch wenn das jene gerne behaupten, die am liebsten alle Flüchtlinge loswerden würden.

Berjas, der älteste Sohn der Familie, war schon 2011 in Darayya verschwunden, erzählt der heute 17-jährige Abdullah A. In jenem Jahr hatten in Syrien die Demonstrationen gegen das Regime begonnen, der Vorort von Damaskus wurde eine Hochburg der Opposition. Von 2012 an probten Assads Truppen hier die Taktik, mit der sie später auch Städte wie Aleppo einnahmen: Belagern, aushungern, bombardieren.

Der zweitälteste Sohn, Abdul Rahman, starb Anfang vergangener Woche, das genaue Todesdatum kennt Abdullah nicht. Zu diesem Zeitpunkt war Familie A. eigentlich bereits seit Jahren in Sicherheit. "Nach Berjas Verschwinden hat meine Mutter entschieden, dass wir abhauen", erzählt Abdullah A. "Sie hat sich um mich und Abdul Rahman gesorgt." Erst floh die Familie in die Türkei, dann übers Mittelmeer. Am Silvesterabend 2015 kam sie in München an.

Erst versuchten sie, sich in Schweden anzusiedeln, wurden aber zurückgeschickt. Sie hatten in München Fingerabdrücke abgegeben, mussten nach dem Dublin-Abkommens in Deutschland Asyl beantragen. So kam die Familie nach Brandenburg, erhielt subsidiären Schutz - eine Aufenthaltserlaubnis, die eng befristet ist. Obwohl die Ehe der Eltern in Deutschland zerbrach, sah die Zukunft für die Brüder zunächst nicht schlecht aus: Anstatt in Syrien an die Front geschickt zu werden, gingen sie in die Schule, lernten Deutsch.

Abdul Rahman A. aber, der Ältere, ist bald unglücklich: "Er hat im Internet diese junge Frau kennengelernt, auf Facebook oder so", erzählt Abdullah A.. Die beiden chatteten, verliebten sich, Abdul Rahman sprach von Heirat. Doch die Frau wohnte nicht wie er in Cottbus, sondern in Syrien, eine entfernte Verwandte der Familie. "Er hat oft gefragt, ob er sie holen kann", erinnert sich Abdullah A. Doch das ist unmöglich: Im Herbst 2015 hat die Bundesregierung den Familiennachzug für Menschen mit subsidiären Schutz ausgesetzt, nur wenige Monate, nachdem sie ihn ursprünglich eingeführt hatte. Keine Chance also - weshalb Abdul Rahman A. einen tollkühnen Plan fasste.

"Dann hole ich sie eben selbst aus Syrien heraus", sagte er - und stritt wegen der Idee oft furchtbar mit dem Vater. Der fuhr Ende 2017 dennoch mit, als sein Sohn in Richtung Libanon aufbrach. Von dort wollte er sich von Schleusern nach Syrien schmuggeln lassen, die Verlobte treffen und anschließend ein zweites Mal den gefährlichen Weg nach Deutschland antreten. Der Plan funktionierte zunächst - bis A. in Damaskus einen Unfall mit dem Motorrad hat, die Verlobte auf dem Rücksitz. "Im Krankenhaus haben sie ihn verhaftet", erzählt Abdullah A. "Natürlich ist ihnen sofort aufgefallen, dass er auf der Liste mit Fahnenflüchtigen steht".

Anstatt mit der Braut nach Cottbus zurückzukehren, musste Abdul Rahman A. an die Front. Er wurde Liwa al-Quds zugewiesen, der "Jerusalem Brigade". Die ist eine von vielen Milizen, die für das Assad-Regime kämpfen. Manche wurden von Unternehmern gegründet, die nun in Kriegszeiten Söldner verleihen oder auf Einnahmen an Checkpoints spekulieren. In der Liwa al-Quds kämpfen hauptsächlich Nachfahren palästinensischer Flüchtlinge - Berichten russischer wie westlicher Militärbeobachter zufolge wird die Gruppe von Moskau unterstützt, das bei manchen Operationen eher straff geführten Milizen vertraut, als der von Zerfall geprägten Assad-Armee.

In Deutschland betont die AfD gerne, Syrien sei "weitestgehend befriedet". Weshalb es "keinen Grund mehr" gebe, "vor allem junge Männer aus Syrien noch immer in Deutschland aufzunehmen", wie etwa der stellvertretende Bundesvorsitzende Georg Pazderski meint. Oft weist die Partei auch auf Generalamnestien hin, mit denen Assad Flüchtlingen eine sichere Rückkehr garantiere. Dass Zurückgekehrte trotzdem oft in Gefängnissen verschwinden, ist eine Sache, dass diese Amnestien nicht für junge Männer gelten, die vor dem Wehrdienst flohen, eine andere. Vor allem aber ist der Krieg noch lange nicht vorbei - trotz einer von Russland und der Türkei angekündigten Waffenruhe tobt die Schlacht um Idlib derzeit heftig: Russische und syrische Kampfjets bereiten mit heftigen Bombardements eine neue Offensive vor, mehr als 350 000 Menschen sind deshalb seit Mitte Dezember nach UN-Angaben geflohen, fast täglich sterben Zivilisten.

Und auch Soldaten, nach russischen Angaben alleine mindestens 40 in der vergangenen Woche. Zu ihnen zählte die Einheit von Abdul Rahman A., die beim Weiler Tal Mustayin in einen Hinterhalt lief. Liwa al-Quds bestätigte am 22. Januar den Verlust von fünf Männern, unter ihnen der Flüchtling aus Deutschland. AfD-Politiker Pazderski sagt auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung, es sei für ihn nichts Ungewöhnliches, wenn ein junger Mann von seinem Land zum Wehrdienst eingezogen werde, "auch wenn es natürlich tragisch ist, im Dienst sein Leben zu lassen". Einen Flucht- oder Asylgrund könne er "hier beim besten Willen nicht erkennen".