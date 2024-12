An diesem Dienstagmorgen, an Tag 3 nach dem großen Knall, sind die Zeichen des Wandels vor der syrischen Botschaft in Berlin sichtbar. Zwei nagelneue Flaggen wiegen sich vor der massiven Stadtvilla im Wind. Drei Streifen, von oben nach unten: grün, weiß, schwarz, mit drei roten Sternen in der Mitte. Es ist das Symbol der Opposition, die Flagge, unter der die Freie Syrische Armee gekämpft hat, auch gegen den nunmehr geflohenen Machthaber Baschar al-Assad und seine Truppen. Das Personal der Botschaft hatte die Flagge gleich am Samstag gehisst, als der Sturz der Regierung bekannt gegeben wurde. Man war offenbar vorbereitet auf das, was in diesen Tagen im Heimatland geschieht.

Seit Samstag vollzieht sich in Syrien ein Machtwechsel. Das Regime der Assad-Familie wurde nach 54 Jahren gestürzt, der einstige Präsident Baschar al-Assad ist ins russische Exil geflohen. Die islamistische Gruppe „Hajat Tahrir al-Scham“, kurz HTS, hatte die Offensive gegen die Regierungstruppen angeführt und gesiegt. Die Freude darüber ist offenkundig groß. Tausende Syrer feierten am Samstag auf den Straßen der deutschen Großstädte. Aus Damaskus, Aleppo und Homs gehen Szenen der Euphorie um die Welt, aber auch Bilder des Schreckens: Abertausende werden in diesen Tagen aus den Foltergefängnissen des Regimes befreit. Unklar ist, wie es in Syrien weitergeht. Diese Mischung aus Euphorie und Ungewissheit spürt man auch in der Rauchstraße 25. In der Botschaft, die plötzlich ohne Regierung im Heimatland dasteht.

Die Bilder von Baschar al-Assad wurden abgehängt

Der Botschaftsrat ad interim, Abdulkareem Khwanda, ist bemerkenswert freigiebig. Bis vor zwei Tagen, als er noch Repräsentant und Angestellter der Assad-Regierung war, war dies meist anders. Spontan und ohne große Umwege wird man zu ihm gelassen, in einen Raum voll schwerer dunkler Holzmöbel und noch schwerer wirkender Vorhänge. Es wird Tee gereicht. Auf einem Fernseher läuft CNN, Liveberichterstattung aus Syrien. Man darf nicht zitieren, was Khwanda etwa eineinhalb Stunden lang erzählt. Aber es unterscheidet sich nur unwesentlich von dem, was man im Rest des Gebäudes zu sehen und zu hören bekommt.

Im Wartezimmer im Erdgeschoss des Botschaftsgebäudes geht es geschäftig zu. Es riecht nach Zigarettenrauch. Im Neonlicht sitzen knapp 30 Menschen auf Stühlen und warten darauf, zum Schalter vorgelassen zu werden, Hefter und Folien, Unterlagen und Passpapiere in den Händen. Es sind weniger als sonst, früher reichte die Schlange vor dem Botschaftsgebäude oft bis weit hinaus auf die Straße. Hinter der Scheibe am Schalter wuseln einige Angestellte durcheinander, es wirkt wie normaler Botschaftsalltag. Aber wenn man ein wenig länger hier ist, wird deutlich: Nichts ist gewöhnlich in diesen Tagen.

Bilder von Baschar al-Assad hatten bis vor wenigen Tagen den Raum geschmückt. Keines ist mehr zu sehen. Stattdessen hängen an den Wänden auf DIN-A4-Bögen gedruckte Umrisse Syriens, ebenfalls geschmückt mit der Flagge der Opposition. „Bisher waren sie hier immer sehr militärisch, sehr streng“, sagt ein Botschaftsbesucher. „Jetzt ist das anders, heute haben alle gute Laune“. Er steckt sich grinsend einen Keks in den Mund, im Wartezimmer werden Süßigkeiten verteilt.

Aus den Berichten von Syrern, die früher in diese Botschaft kamen, sprach meist Verzweiflung. In zahlreichen Google-Bewertungen ist sie nachzulesen; die allermeisten Nutzer vergeben einen von fünf möglichen Sternen für die Botschaft. „Es geht hauptsächlich darum, dass man mega viel für einen Pass bezahlen soll“, schreibt einer. Von Korruption und Terminen gegen Bezahlung wird berichtet. Jahrelang hatten Hilfsorganisationen wie Pro Asyl beklagt, dass die Botschaft bis zu 500 Euro für die Ausstellung oder Verlängerung eines Passes verlange. Und dieser galt dann nur zwei bis sechs Jahre. All das, um einige Euros der etwa eine Million syrischen Geflüchteten, die sich in Deutschland aufhalten, in die Staatskasse Assads fließen zu lassen.

Tote Leitungen nach Damaskus

Es ist eine süße Ironie des Schicksals, dass die Laune aller Anwesenden in der Rauchstraße so gut ist wie seit Jahren nicht mehr, obwohl der bürokratische Apparat nun völlig zum Erliegen gekommen ist. Aus dem deutschen Außenministerium heißt es zwar, dass Syrien „seinen Service für Syrerinnen und Syrer im Ausland selbstverständlich aufrechterhalten wolle“, aber Pässe können hier derzeit nicht mehr ausgestellt, Anträge nicht mehr autorisiert werden. Jegliche Verbindung nach Damaskus ist abgeschnitten. Um das zu demonstrieren, wird über Lautsprecher das syrische Außenministerium angerufen: Die Leitung ist tot. Auf Handyfotos ist das Innere des Ministerialgebäudes in Damaskus zu sehen. Scherben liegen herum, Telefone, Aktenschränke, Tische, alles ist zerstört.

Empört ist in der Rauchstraße niemand über diese Bilder. Im Gegenteil. Bei den Botschaftsmitarbeitern scheint die systematische bürokratische Drangsalierung der Exilsyrer, die sie hier jahrelang durchgezogen haben sollen, ebenso verhasst gewesen zu sein wie bei den Kunden. Jetzt, hört man hier, sei die Zeit für eine neue Ordnung gekommen - nur wie diese aussehen soll, müsse man abwarten. Und das tun sie. Die Botschaft in der Rauchstraße, sie ist in diesen Tagen zu einer Art Wartezimmer des Weltgeschehens geworden.

Zwei jungen Männer steuern auf den Eingang der Botschaft zu, aus einem anderen Bundesland sind sie angereist. Noch an der Tür werden sie von einem Botschaftsmitarbeiter abgefangen und darüber informiert, dass der Papierkram dieser Tage nicht bearbeitet werden kann. Sie drehen wieder um, von Frust keine Spur. Ob sie glücklich seien, angesichts der rasanten Veränderungen, die in ihrem Heimatland dieser Tage stattfinden: „Ja!“, rufen sie. Der Papierkram kann warten, es gibt gerade wichtigere Dinge.