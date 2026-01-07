Nach Zusammenstößen zwischen kurdischen Kräften und Regierungstruppen im nordsyrischen Aleppo hat die Übergangsregierung eine „begrenzte Militäroperation“ angekündigt. Seit dem Umbruch in Syrien Ende 2024 streben die Machthaber in Damaskus eine Zentralregierung an. Unter den ethnischen Minderheiten in Syrien stellen Kurden die größte Gruppe. Sie hatten sich mit der Übergangsregierung auf eine Eingliederung der bisher autonomen Institutionen in die staatlichen Strukturen geeinigt. Demnach sollten auch kurdische Kämpfer in die Armee eingegliedert werden. Bislang wurde dies aber nicht umgesetzt.