Das Assad-Regime steckte Kinder von Gefangenen in Waisenhäuser und SOS-Kinderdörfer. Hunderte kehren nun heim. Nicht aber die fünf Töchter und der Sohn der Schachmeisterin Rania al-Abbasi.

Weniges hat die Menschen in Syrien seit dem Sturz Baschar al-Assads so aufgewühlt wie das Schicksal der verschwundenen Kinder. Tausende Söhne und Töchter von Gefangenen des Regimes wurden ebenso wie ihre Eltern verschleppt. Sie wurden auf Waisenhäuser verteilt und erhielten neue Namen, waren unauffindbar, sie sollten umerzogen werden zu loyalen Assad-Anhängern. Die Kinder kamen nicht nur in staatliche Einrichtungen, sondern auch, und das erbitterte die Syrer besonders, in SOS-Kinderdörfer.