21. August 2018, 18:45 Uhr Syrien Rückzug aus der Kampfzone

Großbritannien und die USA stoppen Hilfsprogramme für Rebellen - und gestehen damit indirekt ein, dass Machthaber Baschar al-Assad den Krieg gegen die Aufständischen gewonnen hat.

Von Moritz Baumstieger

Nach den Erfolgen der Kräfte des Machthabers Baschar al-Assads im syrischen Bürgerkrieg richten westliche Regierungen ihre Hilfszahlungen neu aus. Am Montag wurde bekannt, dass Großbritannien mehrere Programme für die Region um Idlib im Norden Syriens einstellt - das letzte Gebiet unter Kontrolle von Aufständischen, gegen das eine baldige Offensive der syrischen Armee und ihrer Verbündeten erwartet wird.

London unterstützte bisher unter anderem den Aufbau einer "Freien Syrischen Polizei" in der Provinz, die von mehreren Milizen beherrscht wird, unter ihnen auch radikale Dschihadisten. Die unter dem Namen "Zugänge zu Justiz und kommunalem Service" (Ajacs) gebündelten Hilfsprogramme zum Aufbau von Strukturen könnten nicht mehr "nachhaltig" fortgeführt werden, teilte das Ministerium für Internationale Entwicklung in London mit, da Einheiten der syrischen Armee ihren Angriff auf Idlib bereits vorbereiten. Im September werden die Hilfen deshalb enden, humanitäre Unterstützung soll jedoch weiter für die Bewohner der Region und die Hunderttausenden Syrer geleistet werden, die aus anderen Landesteilen hierher flohen.

Trump will, dass nun "reiche Länder im Mittleren Osten" einspringen

Das Ajacs-Programm stand in Großbritannien immer wieder in der Kritik. Die 3300 Mann starke "Freie Syrische Polizei" etwa agierte unbewaffnet, empfing aber nach Recherchen der BBC teilweise Befehle von radikalen Islamisten. Der Entscheidung, dieses Programm und andere einzustellen, dürfte aber vor allem ein anderes Motiv zu Grunde liegen: Großbritannien gehörte seit Beginn der Proteste gegen Machthaber Baschar al-Assad 2011 zu den engsten Unterstützern von zivilen Oppositionsgruppen und kooperierte auch mit bewaffneten Rebellen, als sich der Konflikt 2012/2013 in einen Bürgerkrieg wandelte. Mit der Aufgabe der Programme gesteht London nun den Sieg des syrischen Machthabers über die Aufständischen ein.

Bereits Ende vergangener Woche kündigten die USA ein Hilfsprogramm für Nordsyrien auf. Die 230 Millionen Dollar (200 Millionen Euro) sollten nicht in die Rebellenregion um Idlib fließen, sondern in Gebiete, aus denen US-Verbündete die Terrormiliz Islamischer Staat vertrieben hatten. Die von den USA angeführte internationale Militärkoalition gegen den IS hatte vor allem mit den "Syrischen Demokratischen Kräften" kooperiert, die von kurdischen Milizen dominiert werden.

Am Freitag hatte US-Außenminister Mike Pompeo in Washington angekündigt, Verbündete hätten sich zur Übernahme der Kosten für Minenräumung und der Wiederherstellung der Strom- und Wasserversorgung bereit erklärt. Seine Sprecherin Heather Nauert wertete diese Zusagen als "Erfolge" für Präsident Donald Trump, der die Entwicklungshilfe auf Twitter "lächerlich" genannt hatte. "Saudi-Arabien und andere reiche Länder im Mittleren Osten" würden nun einspringen.

Nach Angaben des US-Außenministeriums hat allein Riad 100 Millionen Dollar zugesagt. Fließt das Geld, würde Saudi-Arabien, das bisher islamistische Gruppen in Syrien unterstützte, für den Wiederaufbau in Regionen zahlen, die von den marxistisch inspirierten und säkular orientierten Kurden beherrscht werden.