Die syrisch-kurdischen Kämpfer haben ihren Abzug aus der Grenzregion zur Türkei nach russischen Angaben abgeschlossen. Dann seien russische und syrische Soldaten in das Gebiet eingerückt, sagte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan kündigte weitere Gespräche an. Der Abzug entspricht einer kürzlich von der Türkei und Russland getroffenen Vereinbarung. Die Türkei wollte die kurdischen Milizen vertreiben, die an der Seite des US-Militärs die Terrormiliz IS besiegt hatten. Ankara drohte, seine Offensive wieder aufzunehmen, wenn die kurdischen Milizen sich nicht zurückziehen.