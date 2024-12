Die Allianz aus Rebellen in Syrien hat nach eigener Darstellung Hunderte Häftlinge aus dem zentralen Gefängnis der umkämpften Stadt Hama befreit. Der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel-Rahman, bestätigte die Aktion. Einige der Befreiten seien seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 inhaftiert gewesen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt seien in dem Gefängnis etwa 3000 Häftlinge untergebracht. Die islamistische Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS), die die Offensive der Rebellenallianz in Syrien anführt, würde von der Befreiungsaktion besonders profitieren, sagte Abdel-Rahman. Vor allem HTS-Anführer Abu Mohammed al-Dschulani würde „enorm gewinnen“ und in der Bevölkerung mehr Zustimmung gewinnen. Mitte vergangener Woche hatten die Rebellen ihre Offensive im Nordwesten Syriens begonnen und am Wochenende die Kontrolle über Aleppo übernommen, die zweitgrößte Stadt des Landes. Neben mehr als 200 Dörfern und Positionen nahmen sie zuletzt Hama ein und kündigten einen Angriff auf Homs an, die drittgrößte Stadt des Landes und Knotenpunkt auf dem Weg nach Damaskus, zum Mittelmeer und nach Libanon.