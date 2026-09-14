Stark gestiegene Treibstoffpreise haben in Syrien die landesweit größten Proteste seit dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad vor fast zwei Jahren ausgelöst. Demonstranten setzten am Wochenende Reifen in Brand (Foto: Reuters) und blockierten wichtige Verkehrsverbindungen, nachdem die syrische Regierung am Samstag den Preis für Diesel um 40 Prozent auf 175 syrische Pfund (etwa 1,32 Dollar) pro Liter angehoben hatte. Zudem stiegen die Preise für Benzin und Gas. Demonstranten blockierten unter anderem die Autobahn zwischen der Hauptstadt Damaskus und der Industriemetropole Aleppo. Sie behinderten auch Rohöltanker auf dem Weg zu Raffinerien und forderten den Rücktritt des Wirtschaftsministers. Das syrische Energieministerium teilte am Sonntag mit, die Preiserhöhungen seien eine vorübergehende Maßnahme, die durch gestiegene weltweite Beschaffungskosten und die Importabhängigkeit des Landes nötig geworden sei.