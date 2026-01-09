Das syrische Verteidigungsministerium hat die Bewohner eines der umkämpften kurdischen Stadtviertel in Aleppo aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Das Ministerium forderte die Kämpfer der kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) dazu auf, ihre Waffen niederzulegen. Laut Armee sollte ein humanitärer Korridor aus dem Viertel Scheich Maksud eingerichtet werden. Die Bevölkerung sei aufgerufen, sich in sichere Stadtteile zu begeben. An die SDF-Kämpfer appellierte die Armee, ihre Waffen zu übergeben. Nach Tagen der Gewalt hatte das Verteidigungsministerium in der Nacht eine kurzzeitige Waffenruhe verkündet. Sie lief am Morgen aus. Die kurdischen Kämpfer waren aufgefordert, die umkämpften Gebiete zu verlassen.