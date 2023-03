Israel hat nach syrischen Angaben den Flughafen der Stadt Aleppo angegriffen. Der Luftangriff sei in der Nacht zum Dienstag erfolgt, berichteten die Staatsagentur Sana und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Es seien Sachschäden verursacht worden, der Flugverkehr sei lahmgelegt. Aleppo wurde im syrischen Bürgerkrieg stark zerstört. Auch die Erdbeben im vergangenen Monat verursachten schwere Schäden. Einige Länder, darunter auch Iran, haben seitdem Hilfslieferungen geschickt. Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele in Syrien. Israel will damit verhindern, dass Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien ausbaut.