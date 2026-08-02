Hayel Alabdallah sitzt auf der Veranda seiner Terrasse und malt mit dem Finger Linien in die Luft. Wie ein Lotse lässt er die Flugzeuge noch einmal den Himmel entlangfliegen. Von links kamen sie, von den Höhen des Golan auf der israelischen Seite, wo man jetzt die großen Windräder sieht, sie flogen an seinem Haus vorbei nach rechts zu den Feldern der Familie, auf denen sie Weizen anbauen. Er sah die Flugzeuge im Januar, im Februar und Anfang März, klein waren sie und zogen einen großen Schweif Flüssigkeit hinter sich her, die sie verspritzten.