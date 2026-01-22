Er empfing in seinem Hauptquartier, einem Containerlager bei Hasaka, nordöstliches Syrien. Ein Abend im Februar vor einem Jahr, da war Mazlum Abdi, der Kommandeur der SDF, der Demokratischen Kräfte Syriens, kurz davor, ein Abkommen zu schließen. Mit der neuen syrischen Führung in Damaskus. Ein Frieden sollte entstehen, nach Jahren des Krieges. Zwischen den SDF, der kurdisch geführten Miliz, die ein Drittel Syriens beherrschte, und den Rebellen, die im Rest des Landes das Assad-Regime gestürzt hatten. Zwischen Mazlum Abdi und Ahmed al-Scharaa, dem syrischen Übergangspräsidenten.