Die Kurden in Syrien werden immer weiter in die Ecke gedrängt. Nachdem Regierungstruppen die kurdischen Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) nach kurzen Kämpfen zuerst aus der nördlichen Metropole Aleppo und anschließend auch aus den Provinzen Raqqa und Deir ez-Zor vertrieben hatten, bleibt ihnen nur noch ihre Hochburg al-Hasaka. Damaskus setzte den SDF-Führern am Dienstagabend allerdings eine Frist von nur vier Tagen, sich der Zentralregierung vollständig unterzuordnen und alle Kämpfer in die Armee zu integrieren. Dem hatten sich die Kurden bisher erfolgreich widersetzt.