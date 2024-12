Nun hängt es vor allem von einem Islamisten-Führer ab, ob zwischen den verschiedenen Gruppen des Landes neue Kämpfe ausbrechen. Die Menschen in Syrien wollen nur eines: endlich ein bisschen Normalität und eine Regierung, die sie nicht fürchten müssen.

Von Raphael Geiger

Es war ein Land im Krieg. Und eins, in dem sich etwas verändert hatte. Wer in den vergangenen Jahren durch Syrien reiste, sah die Trümmer von Aleppo, von Homs und Raqqa, ganze Viertel waren menschenleer, alle waren sie tot oder geflohen, nur manchmal lebte jemand in der Ruine seines eigenen Hauses. Irgendwo unter dem Schutt, dachte man, waren die Träume der Revolution begraben. Die Ideen der Studenten, die 2011 auf die Straßen gegangen waren.