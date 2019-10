Vor dem Krieg geflohene Kurden warten an der Grenze, um in den Irak zu gelangen.

Kurz vor einem Treffen zu Syrien zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdoğan an diesem Dienstag lenkt Ankara offenbar teilweise ein. Ein Militärsprecher sagte, die kurdischen Milizen in Syrien müssten sich bis zum Ende der Waffenruhe um 22 Uhr aus einem etwa 120 Kilometer langen und 30 Kilometer tiefen Streifen zwischen den Grenzstädten Ras al-Ain und Tel Abjad zurückziehen.

Erdoğan hatte am Samstag noch verlangt, die kurdischen Kämpfer müssten entlang der gesamten Grenze abziehen, also auf fast 450 Kilometern. "Das ist, was wir die Sicherheitszone nennen", sagte er, nicht nur das Gebiet zwischen Ras al-Ain und Tel Abjad." Es gebe unter russischem Schutz Truppen des syrischen Regimes von Präsident Baschar al-Assad "in Teilen unseres Operationsgebietes", sagte Erdoğan. "Das werden wir mit Putin besprechen, wir müssen eine Lösung finden."

Die Kurden haben sich nach eigenen Angaben aus Ras al-Ain zurückgezogen. Ihrer Auffassung nach umfasst die von den USA vermittelte Waffenruhe nur den Abzug aus dem 120 Kilometer breiten Gebiet bis Tel Abjad. Unklar ist die Haltung der USA. Vizepräsident Mike Pence hatte die Waffenruhe mit Erdoğan ausgehandelt, nachdem sich Präsident Donald Trump in Washington und international mit heftiger Kritik konfrontiert sah angesichts seiner abrupten Entscheidung, die US-Truppen aus Nordsyrien abzuziehen. Erdoğan hatte dies als Billigung seines Einmarsches in Nordsyrien gewertet, wo er die kurdischen YPG-Milizen vertreiben und syrische Flüchtlinge aus der Türkei ansiedeln will.

Ein Konvoi mit Hunderten US-Soldaten und schwerem Gerät überquerte am Montag die Grenze zum Irak. Allerdings erwägt Trump auf Drängen des Pentagon und von Kritikern in seiner Partei, ein Kontingent von bis zu 200 Soldaten im Osten Syriens zu belassen. Sie sollen dort die Kurden im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen und die dort gelegenen Ölfelder sichern, auf die auch das Assad-Regime sich wieder Zugriff verschaffen will. Darauf hoffen auch die Kurden, wie ihr Kommandeur, General Mazlum Kobani, in der New York Times zu erkennen gab. Eine permanente Präsenz der Türkei in Nordsyrien nannte er nicht akzeptabel.

Detailansicht öffnen Ein Konvoy von US-Fahrzeugen, der aus Nordsyrien kommt, fährt am Stadtrand von Dohuk (Irak) vorbei. (Foto: REUTERS)

In Deutschland ebbt die Kritik am türkischen Vorgehen nicht ab. Außenminister Heiko Maas brachte auch Konsequenzen für das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei ins Spiel. Sollte Erdoğan versuchen, die von ihm angestrebte Sicherheitszone in Nordsyrien zu nutzen, um syrische Flüchtlinge womöglich gegen ihren Willen dorthin abzuschieben, könne man die Zahlungen der EU nicht einfach fortsetzen. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte eine international kontrollierte Sicherheitszone im syrischen Grenzgebiet zur Türkei. Einen solchen Vorschlag habe sie am Montag mit Kanzlerin Angela Merkel abgestimmt und westlichen Verbündeten vorgeschlagen.