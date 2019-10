Am Ende jubelt der Diktator

In Syrien wird noch gekämpft, aber eigentlich steht schon fest, wer am Ende Gewinner und wer Verlierer sein wird. Zu Letzteren wird die Türkei gehören. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat einst die Allianz gegen den syrischen Diktator Baschar al-Assad angeführt, sein Land hat Rebellentruppen finanziert und der syrischen Opposition Obdach gegeben. Nun bewirkt ausgerechnet der türkische Einmarsch in Nordsyrien, dass Assads Armee sich auch diesen Teil Syriens zurückholen kann, den Damaskus davor den Kurden überlassen hatte.

Damit ist der Diktator der größte Gewinner der schon jetzt ins Leere laufenden türkischen Militäroffensive. Auf der Verliererseite stehen auch die syrischen Kurden, die ihre weitgehende Autonomie gegen die Sicherheit eingetauscht haben, die ihnen Assad nun verspricht. Verloren haben zudem jene, denen Erdoğan die Rückkehr nach Syrien versprach. Denn wer einst vor Assad geflohen ist, wird sich nun dreimal überlegen, ob er in ein Land zurückkehren will, in dem der alte Diktator sich wieder als Sieger fühlen darf.

Die Kämpfe in Nordsyrien sind womöglich die letzten Gefechte in diesem viel zu langen Bürgerkrieg. Aber auch dann, wenn - hoffentlich bald - die Waffen schweigen, werden sie Syrien einem inneren Frieden kein Stück nähergebracht haben.