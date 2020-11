Von Moritz Baumstieger, München

Wer aus seiner Sicht die Verantwortung dafür trägt, dass Millionen Syrer ins Ausland flohen, machte Machthaber Baschar al-Assad in seiner Eröffnungsrede klar: Syriens Flüchtlingstragödie sei "eine humanitäre Krise, die durch die größte barbarische Aggression des Westens" verursacht worden sei. Dass Hunderttausende flohen, weil seine Luftwaffe mit russischer Unterstützung ganze Städte zerstörte und weite Landstriche verwüstete, sagte Assad hingegen nicht.

Am Mittwoch und Donnerstag hatte seine Regierung zu einer internationalen Konferenz geladen - inmitten der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Während Assad wohl aus Gründen des Infektionsschutzes per Videoschalte sprach, sollten die Teilnehmer im Auditorium Wege erörtern, wie die 5,6 Millionen ins Ausland geflohenen Untertanen des Diktators zur Rückkehr bewegt werden könnten.

Die Ergebnisse waren dürftig. Russland soll sich auf einen finanziellen Beitrag von einer Milliarde US-Dollar verpflichtet haben, was angesichts des zwischen fünf und zehn Milliarden Dollar, je nach verwendetem Umrechnungskurs, liegenden Staatsbudgets Syriens nach viel klingt. Ob Moskaus Zusage jedoch einen Geldtransfer vorsieht oder dem Regime nur ein Teil der Kriegsschulden erlassen werden, ist offen.

Vor allem aber zeigte schon ein Blick auf die Teilnehmer, welch geringer Beitrag der Veranstaltung zur Beilegung der weltweit größten Flüchtlingskatastrophe der Gegenwart zu erwarten war: Zwar waren mit Libanon und Jordanien zwei wichtige Gastgeberländer anwesend, die ihre syrischen Kriegsflüchtlinge lieber heute als morgen los würden.

Die Türkei als Aufnahmeland der meisten syrischen Flüchtlinge war nicht eingeladen - und der von Assad gescholtene Westen blieb dem Treffen aus politischen Gründen fern. Stellvertretend für die Mitgliedsstaaten erinnerte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrel in einem Statement unter anderem an willkürliche Verhaftungen, Folter und Landraub, denen im Land gebliebene wie zurückkehrende Syrer bis heute unterworfen sind. Finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau, an der Assad vielleicht sogar größeres Interesse hat als an den geflohenen Landsleuten, machen die EU-Staaten von Fortschritten im UN-geleiteten politischen Prozess abhängig. Doch hier verweigert Damaskus jedes Zugeständnis.