Das Assad-Regime und ein Oppositionsbündnis haben sich nach UN-Angaben auf die Bildung eines verfassungsgebenden Komitees für Syrien geeinigt. Das Gremium solle in den kommenden Wochen erstmals zusammenkommen, teilte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag in New York mit. Dieser Schritt sei zu begrüßen und könne eine politische Lösung für den Bürgerkrieg näherbringen. Der Ausschuss solle Vertrauen zwischen den verfeindeten Lagern schaffen, dem Regime von Machthaber Baschar al-Assad und der oppositionellen Syrischen Verhandlungskommission, erklärten die UN. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Geir O. Pedersen, wirkte demnach maßgeblich an der Bildung des Komitees mit. Er soll den weiteren Prozess begleiten, die Sitzungen werden in Genf stattfinden.