Syriens Machthaber Baschar al-Assad ist einige Tage nach seinem Besuch bei Wladimir Putin in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gereist. Deren Präsident Mohammed bin Sajid empfing Assad und dessen Frau am Sonntag in Abu Dhabi, so die staatliche Agentur Wam. Man habe "positive und konstruktive" Gespräche geführt, twitterte bin Sajid. Syriens international isolierter Machthaber zeigt sich selten öffentlich. Seit Bürgerkriegsbeginn 2011 reiste er bis 2022 offiziell nur in die verbündeten Länder Russland und Iran. Nach den schweren Erdbeben im Februar erhielt al-Assad viel Unterstützung aus der Golfregion. Zwei Wochen nach den Beben reiste er bereits in den Oman.