Kämpfe in Syrien:Deutschland und weitere Nato-Staaten fordern Deeskalation

Die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben die Konfliktparteien in Syrien zur Deeskalation aufgefordert. „Wir verfolgen die Entwicklungen in Syrien genau und fordern alle Parteien zur Deeskalation und zum Schutz der Zivilbevölkerung und der Infrastruktur auf“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der vier Nato -Staaten, die in der Nacht vom US-Außenministerium veröffentlicht wurde. Ziel sei es, weitere Vertreibungen und Unterbrechungen des humanitären Zugangs zu verhindern.

Die derzeitige Eskalation unterstreiche nur die dringende Notwendigkeit einer politischen Lösung des Konflikts unter syrischer Führung im Einklang mit der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrats. Das oberste Gremium der Vereinten Nationen hat eine Reihe von Resolutionen zum Syrienkrieg verabschiedet. Die Resolution 2254 vom 18. Dezember 2015 sieht unter anderem die Vermittlung von Friedensgesprächen der Regierung mit der Opposition vor.

Einem von der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) angeführten Bündnis von Rebellen war es zuvor gelungen, syrische Regierungstruppen in kürzester Zeit aus Aleppo zu verdrängen und am Wochenende die Kontrolle über die Stadt zu übernehmen. Syriens Machthaber Baschar al-Assad kündigte eine Gegenoffensive an.

Aktivisten berichten von Angriffen auf Aleppo und Idlib

Zu den wichtigsten Verbündeten der syrischen Regierung gehört Moskau. Russlands Luftwaffe hatte am Wochenende erstmals seit 2016 wieder in Aleppo angegriffen. Auch andernorts in Nordwestsyrien gab es wieder russische Luftschläge gegen syrische Rebellen. Aktivisten berichten, durch die Angriffe in Aleppo seien zwölf Menschen gestorben und 23 weitere verletzt worden. Russlands Luftwaffe habe Ziele vor einer Klinik im Zentrum der Stadt bombardiert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mit. Unter den Todesopfern seien neben Mitgliedern der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) auch acht Zivilisten.

Am Montag berichteten Aktivisten des syrischen Zivilschutzes, auch als Weißhelme bekannt, zudem von Luftangriffen der syrischen Armee auf Idlib. Die Stadt im Nordwesten des Landes wird von Rebellen kontrolliert. Bei den Angriffen habe es zivile Opfer gegeben und zahlreiche Wohngebäude seien zerstört worden, teilten die Aktivisten mit.

Menschen, die in Aleppo leben, berichten von Angst. Chalid Imad bereiten vor allem mögliche weitere russische oder syrische Luftangriffe auf die Stadt Sorgen, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagt. Seinen Angaben nach geht es vielen Anwohnern ähnlich.

Viele Menschen würden derzeit die großen Märkte in der Stadt meiden, aus Furcht, diese könnten ins Visier von Luftschlägen geraten, mit denen die Regierung und ihr Verbündeter Russland die oppositionellen Rebellen wieder aus der Stadt vertreiben will. Einkäufe erledigten sie auf kleineren Straßen, berichtet der Syrer, der im Westen Aleppos wohnt. Lebensmittel sind seinen Angaben nach derzeit überall erhältlich.