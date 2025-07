Nach den jüngsten Kämpfen in der südsyrischen Stadt Suwaida hat sich dort am Sonntag die Lage nach Angaben von Anwohnern beruhigt. Es herrsche angespannte Stille, sagte der Zahnarzt Kenan Assam per Telefon der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings habe die Bevölkerung noch mit Wassermangel und Stromausfällen zu kämpfen. Es gebe viele Tote und auch noch viele Verletzte. Doch die Krankenhäuser seien außer Betrieb, klagte Assam. Auch aus Kreisen der Bevölkerungsminderheit der Drusen, die ihr Siedlungszentrum in Syrien in Suwaida haben, verlautete, dass es in den meisten Gebieten der Stadt ruhig sei. Zuvor hatte die Regierung in Damaskus erklärt, Beduinen-Kämpfer hätten sich aus Suwaida zurückgezogen. Der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge kamen bei den Kämpfen mehr als 1000 Menschen ums Leben. In Syrien gibt es seit Jahrzehnten einen Konflikt zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen. Dieser eskalierte zuletzt in größere Kampfhandlungen, woraufhin die syrische Regierung vor rund einer Woche Truppen nach Suwaida entsandte. Die Regierungssoldaten gerieten jedoch selbst in Gefechte mit Drusen-Milizen. Vereinbarungen zu einer Waffenruhe wurden gebrochen. Schließlich attackierte das israelische Militär syrische Truppen in Suwaida und startete auch einen Luftangriff auf das Verteidigungsministerium in Damaskus.