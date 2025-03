Die Zusammenstöße zwischen Syriens neuen Islamisten-Herrschern und den Anhängern des alten Assad-Regimes machen deutlich, wie fragil die Lage in dem Land ist. Übergangspräsident al-Scharaa muss das Land geopolitisch neu positionieren.

Von Tomas Avenarius, Berlin

Das Hinterland von Latakia ist grün und hügelig, die Dörfer beschaulich, an den Berghängen blühen die Zitrushaine. Schwärmer nennen die Region am Mittelmeer die Toskana Syriens. Nüchterner in die Welt blickende Zeitgenossen sprechen lieber vom „Assad-Land“: Das Alawitengebiet war die Hochburg der fünf Jahrzehnte währenden Diktatur der Assad-Familie.