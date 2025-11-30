Diese Bilder gingen vor einem Jahr um die Welt: Syrer laufen durch den Palast von Baschar al-Assad in Damaskus und machen dort Selfies.

Die Rebellen hatten damals auch die syrische Hauptstadt erobert, während der Diktator nach Moskau floh. Es war das Ende des Bürgerkriegs, der 2011 begann, und das Ende von mehr als 50 Jahren Diktatur der Assads. Seither heißt Syriens neuer Machthaber Ahmed al-Scharaa. Er hat eine Vergangenheit in der Terrororganisation al-Qaida, von der er sich abgewendet haben will.

Vor allem in der Union wurde gerade darüber gestritten, ob man syrische Geflüchtete, die in Deutschland Schutz gesucht haben, bereits jetzt wieder zurückschicken kann. Aber: Wie ist die Lage in Syrien? Darüber spricht in dieser Podcastfolge Bernd Dörries, Nahost-Korrespondent der SZ mit Sitz in Libanon. Er hat in Damaskus Rückkehrer getroffen.

Weitere Nachrichten:

Netanjahu bittet um Begnadigung; USA und Ukraine verhandeln über Kriegsende; Grüne diskutieren Ausrichtung ihrer Partei.

Zum Weiterhören und -lesen: Lesen Sie hier die Recherche von Bernd Dörries. Hören Sie hier die Sendung von „Auf den Punkt“ über die Rolle der USA als Vermittler im Ukraine-Krieg. Lesen Sie hier nach, ob der Einsatz der Polizei in Gießen verhältnismäßig war, und hören Sie hier die Samstagsausgabe von „Auf den Punkt.“

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Laura Sagebiel

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.