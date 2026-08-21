Der Krieg am Persischen Golf, mit dem Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Iran die Flügel stutzen wollten, hat das Gegenteil bewirkt: Die Islamische Republik ist in einer stärkeren Position als vor dem Krieg. Zum Leidwesen Israels – schließlich hatte Premier Netanjahu den US-Präsidenten zum Angriff gedrängt. Umso unerfreulicher für den jüdischen Staat, dass er im Nachbarland Syrien ebenfalls unter Druck gerät. Die Türkei als weiterer regionaler Gegenspieler Israels baut ihre Rolle als Schutzmacht der Islamisten-Regierung in Damaskus aus.