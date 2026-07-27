Syrien strebt ein Sicherheitsabkommen mit Israel an. Dies sagte der syrische Präsident Ahmed al-Scharaa am Sonntag in einem Interview mit dem Sender Al Jazeera. Ein solches Abkommen könne den Weg für einen umfassenden Frieden zwischen den beiden Ländern ebnen, ohne jedoch den syrischen Anspruch auf die Golanhöhen aufzugeben. Syrien versuche unter Beteiligung mehrerer anderer Länder, Israel zu einer ausgewogeneren Politik zu bewegen. „Wir vermeiden Konfrontationen“, fügte Scharaa hinzu. Seine Regierung erwäge zudem keine militärischen Interventionen in Libanon. Die von Iran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz und ‌Scharaa hatten sich im syrischen Bürgerkrieg als Gegner gegenüberstanden.

Israel und Syrien hatten sich Anfang Januar 2026 darauf geeinigt, einen Kommunikationskanal unter US-Aufsicht einzurichten. Dieser sollte als Plattform dienen, um Geheimdienst-, Sicherheits- und Handelsfragen zu koordinieren sowie Streitigkeiten beizulegen und Missverständnisse zu vermeiden. Im September vergangenes Jahr hatten beide Seiten Gespräche über ein Sicherheitsabkommen bestätigt. Konkret geht es darum, die Präsenz syrischer und israelischer Truppen und Sicherheitskräfte im Grenzgebiet zu regeln.

Guterres fordert die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität Syriens

Die ‌Äußerungen Scharaas fielen mit einem Besuch von UN-Generalsekretär António Guterres in Syrien zusammen, dem ersten eines UN-Chefs in dem Land seit 2009. Guterres forderte die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität Syriens. Verstöße Israels gegen das Abkommen über die Truppenentflechtung von 1974 seien inakzeptabel und müssten aufhören, erklärte er. Am Sonntag beschossen israelische Streitkräfte der syrischen ‌Staatsagentur Sana zufolge Gebiete in Syrien und zerstörten einen Transformator.

Nach dem Sturz des syrischen Präsidenten ‌Baschar al-Assad durch von Scharaa ‌angeführte Rebellen im Dezember 2024 drangen israelische Truppen nach Syrien vor und besetzten strategische Gebiete. Sie rückten in eine entmilitarisierte Zone auf syrischem Gebiet vor, darunter auch auf die syrische Seite des Berges ‌Hermon, der einen Blick auf die Hauptstadt Damaskus bietet.

Israel hatte die Golanhöhen im Sechstagekrieg 1967 von Syrien erobert und 1981 annektiert. Scharaa bemüht sich, nach fast 14 Jahren Krieg und der jahrzehntelangen Herrschaft der Familie Assad das ⁠Ansehen Syriens wiederherzustellen, die internationalen Beziehungen zu erneuern ‌und die ‌Wirtschaft wiederaufzubauen.