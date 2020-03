Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) haben in Syrien eine Gefängnisrevolte angezettelt. Sie hätten in Hassake Türen eingeschlagen und Löcher in die Wände zwischen den Zellen gebrochen, teilte die von den Kurden dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte SDF mit. Eine Anti-Terror-Einheit habe den Aufstand niedergeschlagen und die Anlage mit allen Häftlingen gesichert. Die Lage sei vollständig unter Kontrolle, sagte SDF-Sprecher Kino Gabriel. Das zeige zwar, das die SDF IS-Gefangene festhalten könnten. Doch solle die internationale Gemeinschaft helfen, die Haftanstalten mit IS-Mitgliedern und deren Familien "vollständig zu sichern". Die Kurden haben andere Staaten aufgefordert, Staatsbürger wieder aufzunehmen, die sich dem IS angeschlossen hatten und in kurdische Gefangenschaft geraten sind.