Nach ihrem Vormarsch in Aleppo und Hama möchte die Rebellenallianz in Syrien nach eigenen Angaben auch die drittgrößte Stadt des Landes Homs angreifen. „Unser heldenhaftes Volk in Homs, eure Zeit ist gekommen“, erklärte ein Kommandeur der islamistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) in sozialen Medien.