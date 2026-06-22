Ende Januar haben syrische Regierungstruppen die Kölnerin im Kurdengebiet Rojava gefangen genommen. Jetzt ist sie zurück. Geklärt ist der Fall für sie und ihre Unterstützer aber nicht.

Fünf Monate lang war Eva Maria Michelmann verschwunden. Monate, in denen ihr Bruder lange Zeit nicht mal wusste, ob sie überhaupt noch lebte, geschweige denn, wo sie war. In der Nacht vom 18. auf den 19. Januar war Eva Maria Michelmann im Kurdengebiet Rojava in Syrien verschleppt worden. Jetzt ist sie wieder frei. Am Freitag sei sie aus einem Gefängnis in Damaskus entlassen worden und noch am selben Tag zurück nach Deutschland geflogen, teilen ihre Anwälte mit.