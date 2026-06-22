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Deutsche in SyrienEva Maria Michelmann ist frei, die Fragen bleiben

Lesezeit: 2 Min.

Die Journalistin Eva Maria Michelmann. Als Syriens Präsident im März Friedrich Merz besuchte, demonstrierte ihr Bruder vorm Kanzleramt.
Die Journalistin Eva Maria Michelmann. Als Syriens Präsident im März Friedrich Merz besuchte, demonstrierte ihr Bruder vorm Kanzleramt. privat

Ende Januar haben syrische Regierungstruppen die Kölnerin im Kurdengebiet Rojava gefangen genommen. Jetzt ist sie zurück. Geklärt ist der Fall für sie und ihre Unterstützer aber nicht.

Von Christoph Koopmann, Düsseldorf

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Fünf Monate lang war Eva Maria Michelmann verschwunden. Monate, in denen ihr Bruder lange Zeit nicht mal wusste, ob sie überhaupt noch lebte, geschweige denn, wo sie war. In der Nacht vom 18. auf den 19. Januar war Eva Maria Michelmann im Kurdengebiet Rojava in Syrien verschleppt worden. Jetzt ist sie wieder frei. Am Freitag sei sie aus einem Gefängnis in Damaskus entlassen worden und noch am selben Tag zurück nach Deutschland geflogen, teilen ihre Anwälte mit.

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Eva-Maria Michelmann ist dabei, als die Kurden in Rojava ihren Traum vom eigenen Staat aufbauen, dann wird sie offenbar von Truppen des syrischen Präsidenten verschleppt. Aus politischem Kalkül, vermutet ihr Bruder.

SZ PlusVon Christoph Koopmann

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