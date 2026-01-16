Beim umstrittenen Besuch des syrischen Übergangspräsidenten wird es auch um die Rückkehr Geflüchteter aus Deutschland gehen. Das Bundesamt für Migration hält die Lage in Syrien zwar für desolat, hat den Kurswechsel aber schon eingeleitet.

Von Markus Balser und Claudia Henzler, Berlin, München