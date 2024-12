Gefängnisse in Syrien

Kommst du nach Saidnaya, sagten sie in Syrien, dann kommst du nicht mehr wieder. „Schlachthaus“ nannten sie es – es war eines der Foltergefängnisse, in denen Assad seine Gegner verschwinden ließ. Jetzt haben Rebellen sie befreit. Aber das Grauen wird nachhallen.

Von Raphael Geiger, Istanbul

In der Nacht, als Assad ging, saß ein junger Mann vor dem Gefängnis und wusste nicht mehr, wer er war und woher er kam. In einer Decke kauerte er auf der Straße, vor sich eine Gruppe von Männern, die ihn filmten und das Video später in den sozialen Medien teilten. Woher kommst du, fragten sie. Aus Homs?