17. September 2018, 19:36 Uhr Syrien Galgenfrist für Idlib

Erdoğan und Putin einigen sich auf entmilitarisierte Zone um die syrische Rebellenhochburg, die oppositionellen Kämpfer sollen ihre Waffen abgeben.

Von Moritz Baumstieger , Sotschi

Die Türkei und Russland haben sich über die Einrichtung einer demilitarisierten Zone in der syrischen Rebellenhochburg Idlib geeinigt. Das sagte Russlands Präsident Putin nach einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyib Erdoğan am Montag im russischen Schwarzmeerbad Sotschi, wo die beiden Staatschefs über Syrien beraten hatten.

Beide Staaten wollen rund um das Rebellengebiet in Idlib bis zum 15. Oktober eine demilitarisierte Zone einrichten. Alle Kämpfer der Aufständischen müssten diese 15 bis 20 Kilometer breite Zone verlassen. Ihre Waffen sollten abgezogen werden. Türkische Soldaten und russische Militärpolizei sollten die Zone gemeinsam kontrollieren, sagte Putin.

Während Russland dem Regime von Syriens Machthaber Baschar al-Assad militärisch bei seinem Feldzug zur Rückeroberung aller Rebellengebiete hilft, unterstützt die Türkei einige Rebellengruppen in der Provinz Idlib, die das letzte größere Gebiet unter der Kontrolle von Aufständischen ist. Um eine humanitäre Katastrophe und vor allem auch einen erneuten Ansturm syrischer Flüchtlinge an der eigenen Grenze zu verhindern, versucht die Türkei seit Tagen, Russland von Alternativen zu einer Offensive zu überzeugen. Ohne die Hilfe Moskaus, das vor allem mit seiner Luftwaffe die Feldzüge der syrischen Armee und der mit ihr verbündeten iranischen Verbände durch Bombardements erst möglich gemacht hat, dürften Assads Truppen ihren Vorstoß zunächst verschieben. Zuletzt hatte die Türkei, die in der Region Idlib Beobachtungsposten unterhält, weitere Panzer und Soldaten über die Grenze verlegt, um Assads Truppen von einem Angriff abzuhalten.

In Idlib halten sich nach UN-Angaben derzeit etwa drei Millionen Menschen auf. Viele von ihnen sind Binnenflüchtlinge aus anderen Teilen Syriens, vor Beginn des Bürgerkrieges 2012 lebten hier etwa halb so viele Menschen. Es wird befürchtet, dass bei einer russisch-syrischen Offensive etwa 800 000 Menschen gezwungen sein könnten, ihre Häuser zu verlassen. Die Türkei, die in den vergangenen Jahren ihre Grenze zu Syrien auch deshalb verstärkt hatte, um Flüchtlinge abzuhalten, beherbergt heute bereits etwa 3,4 Millionen Menschen, die vor der Gewalt im Nachbarland geflohen sind.

Unklar ist jedoch noch, ob sich die Rebellengruppen in Idlib auf diese Abmachung einlassen. Die Türkei unterstützt die zahlenmäßig größte von ihnen, die "National Liberation Front", der mehrere Zehntausend Kämpfer unterstehen mit Geld und Waffen und dürfte hier einigen Einfluss haben. Die al-Qaida-nahe Gruppe Hayat Tahrir al-Sham hingegen ist zwar mit geschätzten 7000 bis 10 000 Kämpfern deutlich kleiner, sie beherrscht jedoch nach Einschätzungen von Experten bis zu 60 Prozent der Region Idlib. Zu ihrer Führung soll die Türkei zwar ebenfalls informelle Kontakte unterhalten haben, Anfang September jedoch setzte Ankara die Gruppe auf seine Terrorliste. Die USA und die UN zählen die von dem Syrer Abu Mohammad al-Jolani kommandierte Nachfolgegruppe der dschihadistischen Nusra-Front schon länger als terroristische Vereinigung.