Syrische Luftabwehr am Himmel über Damaskus: Israels Armee führt seit Jahren Angriffe im benachbarten Syrien aus.

Der Flughafen in Damaskus ist syrischen Angaben zufolge seit dem Angriff außer Betrieb. Israel zielt auf Luftwaffenstützpunkte, um den iranischen Waffennachschub zu stören.

Bei einem Raketenangriff Israels auf den internationalen Flughafen in Damaskus sind nach Angaben der syrischen Armee zwei Militärangehörige getötet worden. Der Flughafen sei nach dem Angriff außer Betrieb, teilte das Militär am Montag mit. Es sei auch Sachschaden entstanden. Auch Gebiete in der unmittelbaren Umgebung seien getroffen worden. Das israelische Militär lehnte eine Stellungnahme ab.

Israels Militär führt seit Jahren Angriffe im benachbarten Syrien aus. Es nimmt nach eigenen Angaben iranische und von Iran unterstützte Kämpfer ins Visier, die seit Ausbruch des Bürgerkriegs vor mehr als einem Jahrzehnt in Syrien aufseiten der dortigen Führung im Einsatz sind.

Geheimdienstkreisen zufolge hat Israel in den vergangenen Monaten seine Angriffe auf syrische Flughäfen und Luftwaffenstützpunkte verstärkt, um den iranischen Waffennachschub für Kämpfer in Syrien und im Libanon zu stören. Israel sieht sich durch Iran bedroht. Die Islamische Republik erkennt Israels Existenz nicht an.