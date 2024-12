Von Jan Bielicki

Viel geschlafen hat Emad Omaren zuletzt nicht. So viel passiert dort, wo er sich daheim fühlt, mehr als 2600 Kilometer Luftlinie entfernt von dem Vorort Münchens, in dem er lebt. So lange am Telefon geredet mit Verwandten und Freunden daheim in Syrien und in aller Welt. So viel durch Handybilder gescrollt, die zeigen, wie die Statuen des Diktators Baschar al-Assad fielen und mit ihnen das ganze Regime.