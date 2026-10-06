Erst dachten manche, es sei ein Feuerwerk. Aber es gab gar nichts zu feiern. Es begann Anfang September, als der Nachthimmel bei Sarmada in Syriens Norden immer wieder hell erleuchtet wurde. Es ging fast die ganze Nacht. Am nächsten Tag wurde klar, was da explodiert und gebrannt hatte: ein Waffendepot der syrischen Armee. 14 Soldaten sollen ums Leben gekommen sein, das sagte die Armee damals. Ein paar Tage später explodierte ein Depot bei Aleppo und noch zwei weitere in anderen Landesteilen. Wieder gab es Tote und Verletzte. Die Sicherheitskräfte kündigten nach den Explosionen der Waffendepots an, die Ursachen gründlich zu untersuchen. Seitdem hat man wenig gehört. Außer von weiteren Explosionen.

In den Wochen darauf traf es vor allem die Energieinfrastruktur des Landes. In Deir ez-Zor gab es eine Explosion und Angriffe auf eine Gas-Pipeline. Mehrere Kraftwerke mussten den Betrieb einstellen, weil ihnen der Brennstoff fehlte. Wenige Tage später passierte das Gleiche in der Nähe von Damaskus: Eine Pipeline explodierte, Kraftwerke mussten vom Netz gehen. Ein Verantwortlicher des staatlichen Stromkonzerns sprach von „Sabotage“. Spätestens seitdem fragt sich Syrien, wer wohl dahintersteckt. Und was wohl als Nächstes passiert.

Das israelische Militär äußert sich nicht zu den Spekulationen

Betrachtet man jeden Vorfall einzeln, so kommt jeweils auch eine technische Ursache infrage oder menschliche Nachlässigkeit. Viele der „Waffendepots“ der syrischen Armee sind eher provisorische Lagerplätze, auf denen uralte Munition herumsteht, die bereits hätte vernichtet werden müssen. Der Energiesektor ist in einem ähnlich schlechten Zustand: Viele Jahrzehnte wurde wenig bis nichts investiert, der Krieg tat ein Übriges.

Die massive Häufung der Explosionen und Zwischenfälle wirkt aber verdächtig. Wer könnte dahinterstecken? Nach den Explosionen in Munitionsdepots sprach die israelische Analystin Elizabeth Tsurkov einen Verdacht aus, den viele Syrer hegen: „Vier Explosionen in Waffenlagern in Syrien innerhalb von etwa zwei Wochen. Die Syrer sind zunehmend davon überzeugt, dass es sich hierbei um israelische Aktionen handelt. Israelische Militäranalysten, die als Sprachrohre des Sicherheitsapparats fungieren, haben in den letzten Monaten zahlreiche Artikel über die wachsende Bedrohung durch die syrische Armee veröffentlicht“, schrieb sie auf X.

Das israelische Militär äußerte sich nicht zu den Spekulationen. Belege dafür, dass der Nachbar hinter den Aktionen steckt, gibt es keine. Israel hat aber seit dem Fall des Assad-Regimes im Dezember regelmäßig Anlagen und Flugfelder der syrischen Armee angegriffen. Und das zerstört, was von Assads Armee noch übrig war. Sicher ist sicher. Außer einem Drohnenangriff auf die Golan-Höhen gibt es aber bislang keine Bedrohung aus Syrien. Die neue israelische Militärdoktrin seit dem 7. Oktober 2023 sieht vor, Bedrohungen zu beseitigen, bevor sie entstehen.

Auch der Islamische Staat gilt als Verdächtiger

Ein anderer Verdacht fällt auf die Überreste des Islamischen Staates, von dem sich weiterhin mehrere Tausend Kämpfer in Syrien aufhalten sollen. Dass sie die Armee angreifen, ist nicht sonderlich wahrscheinlich, ihre Gegner sind eher die Kräfte des Innenministeriums, die massiv aufgerüstet werden. Angriffe auf die Energieversorgung würden zur Handschrift des IS aber passen.

Die Mitglieder der Regierung von Präsident Ahmed al-Scharaa geben sich als geläuterte Extremisten, die nun vor allem die Lebensumstände der Bürger verbessern wollen. Was auch langsam gelingt. Die Attacken zielten auf Pipelines, die in den vergangenen Monaten wieder in Betrieb gegangen sind und etwas mehr Energie liefern. Syrien bräuchte etwa 25 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag, produziert aber nur 8,5 Millionen. Was jedoch mehr ist als unter Assad.

„Das Streben nach Chaos und einem totalen Krieg gegen Nationalstaaten ist der Kern der Vorgehensweise“, sagt der Analyst Charles Lister. Jede Attacke, jede Explosion untergräbt die Autorität des neuen Syriens, das Versprechen, dass es besser wird. Das ist das Ziel des IS. Und auch Israel kommt das nicht ungelegen.