In Syrien gehen die Proteste gegen den Präsidenten Baschar al-Assad weiter. In der südlichen Stadt Suwaida rissen Demonstranten ein Porträt des Machthabers von dem Gebäude des Bauernverbands herunter, wie auf Videoaufnahmen zu sehen war. Im Nachgang schweißten die Protestierenden die Türen des Gebäudes zu. Hunderte von Menschen versammelten sich auf dem Karama-Platz in der Provinzhauptstadt. Die drusische Fahne war unter den Protestierenden mehrfach zu sehen. Suwaida, die Heimatprovinz des größten Teils der drusischen Gemeinschaft in Syrien, war während des Krieges in Händen der Regierung geblieben und wurde von Gewalt weitgehend verschont. Nun hat die schwere Wirtschaftskrise zu weit verbreiteter Unzufriedenheit geführt, die sich zunehmend gegen das Regime richtet. Am Montag hatten Demonstranten eine Bildtafel und eine Statue zerstört, die den Vater des Präsidenten und ehemaligen Machthabers zeigten. Dazu waren Sprechchöre zu hören, die den Rücktritt des Präsidenten verlangten. Bereits im August kam es in Suwaida zu Protesten wegen der Streichung von Treibstoffsubventionen.