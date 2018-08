7. August 2018, 19:18 Uhr Syrien Das Assad-Regime wickelt seine Opfer ab

Tausende Syrer verschwanden während des Bürgerkriegs in den Foltergefängnissen der Regierung.

Dass sie schon seit Jahren tot sind, erfahren die Angehörigen erst jetzt - die Regierung stellt kommentarlos Totenscheine aus.

Die Menschenrechtsaktivistin Noura Ghazi betreut Familien von Verschleppten - und hat selbst ihren Mann im Bürgerkrieg verloren.

Von Moritz Baumstieger

Als der Staat Noura Ghazi den Mann zum ersten Mal nahm, war sie noch gar nicht dessen Ehefrau. Es war der 15. März 2012, die erste Demonstration gegen das Regime des syrischen Machthabers Baschar al-Assad jährte sich zum ersten Mal. Bassel Khartabil Safadi, ein Internet-Aktivist, der die Protestbewegung mit digitalem Know-how versorgte, verließ sein Büro in Damaskus. "Der Militärgeheimdienst hatte einen Lieferwagen vor dem Haus geparkt", erzählt Ghazi der SZ am Telefon, mittlerweile lebt sie in Beirut. "Als die Beamten Bassel sahen, zerrten sie ihn in das Auto." Zwei Wochen später hatten sie und Safadi ihre Hochzeit feiern wollen, 31 Jahre waren sie da beide alt und trotz der Gewalt noch voller Hoffnung. Doch frei kam Safadi niemals mehr.

Dass der Staat ihrem Mann später auch das Leben nahm, weiß Noura Ghazi seit einem Jahr. Sie bekam im August 2017 keine Dokumente, die Safadis Tod belegten, die Nachricht erreichte sie auf inoffiziellem Weg. Seit 1. Juli hat Ghazi es auch schriftlich. Ein Verwandter ging in Syrien auf das Amt, und siehe da: Im Zivilregister stand Safadi als tot vermerkt, Angaben zu den Todesursachen gab es keine - was meist bedeutet, dass die Person hingerichtet wurde.

Es war kein Zufall, dass der Verwandte gerade jetzt nachfragte. In den vergangenen Wochen machten sich in Syrien viele Menschen auf, um nach Angehörigen zu forschen. Nun, da der Aufstand im Land niedergeschlagen zu sein scheint und der Krieg gewonnen, bemüht sich das Regime, eines der dunkelsten Kapitel des Bürgerkriegs zu schließen. Nicht etwa durch Aufarbeitung, sondern durch stille Abwicklung: Geheimdienste und Militärgerichte senden ihre Akten an lokale Behörden, die daraufhin ihre Melderegister aktualisieren.

Weit mehr als 18 000 Menschen wurden in Syriens Gefängnissen hingerichtet oder totgefoltert

Erst Hama, dann Homs, später Damaskus, Latakia und Hasakeh - Menschen, deren Spuren sich in Gefängnissen von Armee und Geheimdiensten verlieren, sind nun als tot verzeichnet. Nach Schätzungen von Organisationen wie Amnesty International oder dem Syrischen Netzwerk für Menschenrechte ist das Schicksal von mehr als 80 000 Syrern ungeklärt, die in der Opposition aktiv waren oder einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Weit mehr als 18 000 sollen hingerichtet oder zu Tode gefoltert worden sein.

Noura Ghazi hatte zunächst Glück. Zehn Monate nach der Verhaftung Safadis fand sie heraus, dass ihr Verlobter ins Adra-Gefängnis verlegt wurde. Schon zuvor hatte sie ab und zu Nachrichten von ihm bekommen, wenn er einen Weg fand, etwas aus dem Gefängnis schmuggeln zu lassen. "Er konnte so wunderbar ironisch schreiben", sagt Ghazi, "sogar die Folterungen hat er so sarkastisch geschildert, dass man lachen musste."

Ghazi betreute als Menschenrechtsanwältin schon Familien von Verschleppten, bevor sie Safadi kennenlernte. Ihr Wissen und ihre Kontakte brauchte sie nun auch für Safadi und sich selbst, sie erstritt ein Besuchsrecht. Anfang 2013 holten die beiden im Gefängnis ihre Hochzeit nach. "Drei Jahre lang habe ich Bassel im Gefängnis besucht", erzählt Ghazi, "an drei Tagen jede Woche." Bis ihr der Staat den Mann zum zweiten Mal nahm: Am 3. Oktober 2015 wurde Safadi aus der Zelle geführt. Warum, wohin? Keiner wusste es.