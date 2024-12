Die islamistischen Rebellen in Syrien haben eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über die Hauptstadt Damaskus übernommen. Nach 13 Jahren Bürgerkrieg ist damit die Herrschaft von Baschar al-Assad offenbar beendet. Assad hat Damaskus am frühen Morgen verlassen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf syrische Offiziere in der Hauptstadt. Die Aufständischen drangen derweil in Damaskus ein und verkündeten die Befreiung der Stadt.