Geht der Bürgerkrieg in Syrien weiter?

Konflikt in Syrien

Mehr als 1000 Menschen kommen uns Leben, nachdem Assad-treue Kämpfer die neue Regierung angreifen. Die soll mit Massakern an der Zivilbevölkerung zurückgeschlagen haben.

Von Bernd Dörries, Kairo

Es sind Bilder, von denen viele Syrer hofften, dass sie der Vergangenheit angehören. Auf Videos sieht man, wie Zivilisten hingerichtet werden, wie Häuser brennen und Menschen weinen. Man sieht, wie die sogenannte neue syrische Armee zu alten Methoden greift, wie sie aus Helikoptern abwirft, was sich eben so finden ließ. Wasserbomben fallen, die eigentlich gegen U-Boote eingesetzt werden, Raketen werden abgefeuert. Gepanzerte Wagen rollen über die Straßen, Verletzte werden in überfüllte Krankenhäuser gebracht.