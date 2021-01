Bombe an türkischer Grenze

Bei der Explosion einer Autobombe nahe der syrischen Grenze zur Türkei wurden nach staatlichen Angaben mehrere Menschen getötet. Unter den Opfern der Detonation auf einem Gemüsemarkt in dem Ort Ras al-Ain seien zwei Kinder, meldete die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Samstag. Ihre Mutter sei verletzt worden. Zudem seien mehrere von der Türkei unterstützte Kämpfer umgekommen. Die Türkei ist Verbündeter einiger Rebellengruppen, die den Aufstand gegen Syriens Präsident Baschar al-Assad proben. Ras al-Ain ist seit 2019 unter Kontrolle der Türkei. Damals startete sie in dem Gebiet eine Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz, die sie als terroristisch einstuft.